La humana labor de traer vida

La Habana se prepara para acoger del 18 al 21 de junio el XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, con un variado programa de talleres científicos y fórums.

El VIH en la mujer y la humanización del parto serán algunos de los temas a debatir en los encuentros capitalinos que ya se iniciaron el pasado 1ro de junio en el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, explicó la doctora Ana Margarita Solares, presidenta del capítulo de La Habana de la Sociedad.

El primer fórum estuvo relacionado con el programa de atención a la pareja infértil, tema en que el Hospital González Coro es referencia nacional, explicó Solares.

El XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, contará con la presencia de 250 delegados nacionales con representación de todas las especialidades afines.

