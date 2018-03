Inmunología Molecular, líder en fármacos contra el cáncer en Cuba

La Habana, Cuba.- Próximo a cumplir 25 años de creado, el Centro de Inmunología Molecular cuenta con 21 proyectos nuevos, incluidos anticuerpos monoclonales y vacunas contra el cáncer.

El director de la institución científica, Eduardo Ojito, puntualizó que en estos momentos el centro trabaja en el desarrollo de un producto para el tratamiento a pacientes con enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson.

Explicó que en fase de ensayo clínico, Neuroepo, como se denomina ese fármaco, es un derivado inyectable de la Eritropoyetina Humana Recombinante, con 20 años en el mercado para tratar la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica, y producto líder de esta entidad.

De acuerdo con Ojito, alrededor de 40 estudios clínicos son desarrollados tanto en Cuba como en el exterior, con una fuerte presencia en el sudeste asiático.

