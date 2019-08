Incorpora Villa Clara nuevos médicos a la atención primaria

Villa Clara, Cuba. – Con el propósito de fortalecer en Villa Clara la atención primaria en la Salud, egresados de la Universidad Médica se incorporarán a los consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia de esa provincia.

Entre las áreas priorizadas de ese territorio central, donde se reforzará el personal de la Salud, se encuentra el Consejo Popular Jibacoa del Plan Turquino, situado en el macizo montañoso de Guamuhaya.

Esa comunidad de la serranía villaclareña mantuvo en cero la mortalidad materno-infantil en el 2018, sin reportar fallecidos menores de un año, resultados que alcanzó por primera vez en su historia.

La ubicación, a partir del mes de septiembre, de doctores recién graduados en los consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia de los municipios de esa provincia, favorecerá la prevención y el desarrollo de buenos hábitos de vida.

