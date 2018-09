Heberferon para pacientes con cáncer renal

La posibilidad de extender la supervivencia y calidad de vida de pacientes con carcinoma renal en fases avanzadas es el principal objetivo del ensayo clínico fase dos del Heberferon en esa patología, que comenzó en Camagüey.

Con la presencia de especialistas en diversas ramas médicas del Hospital Oncológico Marie Curie se inició el proceso en ese centro, donde se desarrollará la investigación, ya en curso en otras tres instituciones de Cuba.

Trascendió que ya existen ocho pacientes con posibilidad de participar en el estudio, el cual establece que el cáncer renal se encuentre en estadios tres y cuatro y se haya practicado una extirpación del riñón.

Iraldo Bello, líder del proyecto que obtuvo el Heberferon a partir de combinar dos interferones, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, dijo que hasta ahora doce cubanos se benefician de esa terapia para el carcinoma renal.

