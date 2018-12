Doctores cubanos llevan al pueblo brasileño en el corazón

El galeno cubano Rogelio Hernández trajo de Brasil muchos recuerdos inolvidables, sin embargo, lo que más le impactó fue la amabilidad y sencillez de las personas más humildes de ese país.

Fue fácil adaptarse, pues entre las pocas diferencias sobresale el idioma, por lo demás, la empatía era instantánea, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, añadió Hernández, quien trabajó por casi tres años en la Amazonía brasileña.

Entre las cosas que más recuerda el galeno resalta la humildad y alegría de aquellas personas en respuesta a la atención cálida que caracteriza a los médicos cubanos.

A criterio del especialista, su misión fue cumplida tanto en lo profesional como en lo personal pues no solo llevó a Brasil atención médica, sino cariño y solidaridad a nombre de un sistema social humanista y comprometido con lo más valioso para su gobierno, la vida de los seres humanos.

