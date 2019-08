Destacado altruismo de oftalmólogos cubanos

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba destacó el altruismo del colectivo de hospital Ramón Pando Ferrer durante 16 años de labor en la Operación Milagro, idea de los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías.

Los trabajadores de la institución, especialmente del Centro de Microcirugía Ocular, se convirtieron en protagonistas en la atención integral a pacientes cubanos y extranjeros con diferentes patologías oftalmológicas en países de América Latina y el Caribe

Hasta la fecha, más de 3 millones 800 mil personas de 28 naciones, se han beneficiado por ese proyecto surgido gracias a los procesos integracionistas que se desarrollan en la región.

Los trabajadores de hospital oftalmológico Ramón Pando Ferrer realizan en el ámbito docente un programa de formación y adiestramiento de numerosos especialistas de las áreas clínicas y técnicas.

