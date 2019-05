Cuba: ejemplo de solidaridad humana

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó las labores de los médicos cubanos en Mozambique, enviados por la Isla tras el reciente paso del ciclón Idai.

A un mes del inicio de sus operaciones, el hospital de campaña de Cuba en Mozambique ha brindado más de 14 mil 700 consultas médicas, y realizado 166 intervenciones quirúrgicas, ejemplo de solidaridad que defendemos, escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

La Brigada del Contingente Henry Reeve la integran 16 médicos que asisten a los damnificados del ciclón Idai, el cual dejó cuantiosos daños y un lamentable saldo de fallecidos y heridos en Madagascar, Malawi, Zimbabwe y Mozambique.

Tras el fenómeno climático, el gobierno cubano subrayó la disposición de socorrer a pueblos hermanos, y a todos los países que necesiten ayuda para preservar la salud de sus habitantes.

