Crean un gel para detectar enfermedades de los ojos

Con el objetivo de detectar posibles lesiones en los ojos, científicos estadounidenses crearon un gel compuesto de nanopartículas de oro que cambia de color, informaron los autores.

Se trata de una sustancia, denominada OjoGel, que transforma su coloración cuando entra en contacto con una lágrima que contiene ácido ascórbico, conocido como vitamina C, explicaron los investigadores de la Universidad de Illinois en un comunicado.

Ese ácido, con propiedades antioxidantes, se encuentra en altas concentraciones en el humor acuoso del ojo, pero no suele apreciarse en gran medida en las lágrimas, por lo que su mayor presencia revela alguna anomalía, argumentaron.

Leanne Labriola señaló que con un dispositivo como este, podría llevarse a cabo un análisis y en cuestión de minutos descubrir si el paciente necesita cirugía urgente para salvar su visión.

