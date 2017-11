Conceden premio anual de salud a científicos cubanos

El Doctor en Ciencias Valentín Salvador Rodríguez, de Camagüey fue galardonado este sábado con el Gran Premio Anual de Salud 2017 por demostrar la eficiencia del Surfacén, producto cubano, en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo

El Premio al Mérito Científico lo recibieron los Doctores Evelio Cabezas, Presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología; Néstor Manuel Pérez, especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica y Félix Alberto Companioni, Doctor en Estomatología

Pedro Veliz, director del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la salud explicó que en esta edición del premio, se presentaron más de CUATROCIENTOS trabajos de diversas entidades

Roberto Morales Ojeda, titular del Ministerio de Salud Pública y miembro del Buró Político del Partido presidió este sábado la ceremonia de entrega del Premio Anual de Salud 2017.

