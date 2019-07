CIGBCuba, 33 años poniendo en alto la biotecnología

La Habana, Cuba. – Con productos de gran impacto en la salud, la agricultura y el medio ambiente y enfrascado en novedosas investigaciones, llega hoy a su aniversario 33 el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, fundado por Fidel.

El Heberprot-P, único medicamento de su tipo en el mundo; la Proctokinasa, supositorio para crisis agudas hemorroidales; el Heberferon dirigido a la terapia del cáncer de piel no melanoma, y la vacuna contra la hepatitis B, figuran entre los productos de la institución.

También tiene el reto de lograr medicamentos innovadores de alto valor agregado con patente cubana, para favorecer el mejoramiento de la calidad de vida, incrementar y diversificar los rubros exportables y sustituir importaciones.

Los logros del centro insignia de la biotecnología cubana confirman la factibilidad de las ideas visionarias de Fidel, con las que ha cumplido.

