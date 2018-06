Centros de salud en Cuba aplican fármaco contra cáncer de pulmón

Sancti Spíritus, Cuba.- El CIMAvax-EGF, vacuna terapéutica para pacientes aquejados de cáncer de pulmón, se administra en diferentes centros de salud de Sancti Spíritus.

Hasta la fecha cerca de 40 espirituanos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, en estadios avanzados reciben el tratamiento, al cumplir con determinados criterios de inclusión.

Entre ellos, que se corresponden con el diagnóstico del padecimiento, tienen una expectativa de vida mayor de tres meses con estadio clínico que les permite llegar a los centros de la atención primaria de Salud y aceptaron participar en el estudio.

El CIMAvax-EGF es una vacuna producida en Cuba por el Centro de Inmunología Molecular, la cual obtuvo el registro definitivo para su empleo en el año 2011.

