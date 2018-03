Beneficiados pacientes de Ciego de Ávila con el Heberferon

Ciego de Ávila, Cuba. – Cerca de un centenar de pacientes de Ciego de Ávila han mejorado su calidad de vida con la aplicación del novedoso medicamento cubano conocido por Heberferon.

La formulación se suministra por especialistas de varias ramas de la medicina en el hospital Antonio Luaces y el policlínico sur de la cabecera municipal, destacó la doctora Dunia Sotolongo, jefa de los servicios de Dermatología del hospital provincial.

Una de las favorecidas con el fármaco es la anciana Gladys Rodríguez Alfonzo, quien tenía varias lesiones cancerígenas en la cara y hoy disfruta de plena salud, gracias a la Revolución y a la profesionalidad de la doctora Dunia, según expresa.

Desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología e incluido en el grupo básico de medicamentos, el Heberferon cura o reduce las lesiones de cáncer de piel que aumenta cada año en Cuba ante la exposición a la luz del sol.

