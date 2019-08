Visita Villa Clara Brigada de Solidaridad con Cuba

Villa Clara, Cuba. – La Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, rindió homenaje a Ernesto Che Guevara en el Conjunto Escultórico que lleva su nombre en Santa Clara.

Integrada por representantes de 9 países latinoamericanos, la delegación recorrió el Memorial donde reposan los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, así como el Museo que expone objetos personales del cubano-argentino.

Durante su estancia en Villa Clara, la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, también denunció la política injerencista y hostil que mantiene el Gobierno norteamericano contra la isla, «porque los pueblos tienen derecho a su determinación y a vivir en paz».

Asimismo, manifestó el pleno respaldo de los latinoamericanos hacia Cuba, experiencia que compartirán con sus compatriotas para continuar la lucha en sus países de origen.

