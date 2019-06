Trabajadores en la elaboración del Plan de la Economía

Convocado por la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, hoy se iniciará en el país el proceso de asambleas para conformar el Plan y el Presupuesto de la Economía correspondiente al 2020, con la participación de los trabajadores de cada colectivo.

Milagro de la Caridad Pérez Caballero, miembro del Secretariado de la CTC Nacional, señaló que una premisa es romper todos los esquemas de años anteriores, ya que los programas productivos se harán por los trabajadores en sus centros y no por directivas superiores.

Pérez Caballero apuntó que se pide que el colectivo proponga cuáles son las potencialidades para contribuir de manera objetiva a las estrategias y prioridades de la economía en el 2020.

Hay que trabajar, dijo, con un plan más participativo, flexible, menos indicativo para llevarlo a la práctica y lograr los resultados efectivos que exige el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.