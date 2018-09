Sesionará Asamblea del Poder Popular en La Habana

La Habana, Cuba. – El 23 de septiembre tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cojímar la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, en su Décimo Segundo Período de Mandato, informó su secretaria, Carmen Cristina Jiménez.

Afirmó que en la cita se presentará una valoración de la Comisión Permanente de Construcciones y Vivienda sobre el otorgamiento de subsidios, y de la que atiende a los planteamientos de la población en el período a evaluar.

Jiménez agregó que en esta ocasión la Asamblea Municipal de Guanabacoa rendirá cuenta ante los delegados provinciales con el fin de mostrar su quehacer en el territorio.

Durante el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea del Poder Popular de La Habana se informará a los presentes sobre el avance de la Contribución Territorial en la provincia.

