Sesiona en Holguín Simposio sobre Calixto García

Holguín, Cuba. – Estudiosos cubanos participan en el Simposio Pensamiento y Acción del Mayor General Calixto García, convocado en Holguín como parte de la conmemoración por el aniversario 120 de la muerte del prócer mambí.

Tras asistir la víspera a la ceremonia político militar, en la Plaza de la Revolución de la capital holguinera, y la gala artística en honor al último Lugarteniente General del Ejército Libertador, en el museo de La Periquera, los participantes prosiguen su programa.

Estudios sobre diversas aristas de las guerras de independencia, su contexto socio económico, personalidades y contradicciones, enriquecen el temario del evento, para su examen acucioso por los participantes.

En sus jornadas hasta el jueves, el Simposio sobre Calixto García presenta títulos recientes del sello editorial La Mezquita, de la Unión de Historiadores de Cuba en Holguín, que auspicia la cita.

