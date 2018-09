Sesiona Conferencia Sindical en Las Tunas

Con la participación de más de 200 delegados e invitados, se desarrollan las sesiones finales de la Conferencia XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, en Las Tunas.

Participan en los debates del encuentro, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC y Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, así como dirigentes del gobierno.

Con el lema, Unidad, Compromiso y Victoria se desarrollan las deliberaciones de la conferencia del movimiento sindical en Las Tunas, sobre la base del informe central presentado, por la secretaria general de la CTC, Elena Cháguez Leyva.

Entre los temas que se analizan están, la organización del trabajo y los salarios, el pago por resultados y la estimulación moral y material de los trabajadores.

