Se avanza en la elaboración del Anteproyecto de Constitución

La Habana, Cuba. – La Comisión creada para elaborar el Anteproyecto de Constitución avanza en sus trabajos, encabezada por su presidente, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Durante esta semana se han mantenido profundos y amplios debates, con el propósito de que la Carta Magna de la nación constituya un instrumento en manos de su pueblo para fortalecer la Revolución.

En los encuentros, donde también han participado el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura se enfatizó en el reforzamiento de la institucionalidad socialista, el papel determinante de la Constitución en el ordenamiento jurídico y en la necesidad de que la Ley de leyes se corresponda con nuestra realidad económica, política y social.

En la redacción de sus contenidos se ha propuesto incorporar derechos y deberes con el objetivo de consolidar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La Comisión consideró la pertinencia de perfeccionar el sistema de órganos del Estado, de manera que se favorezca una mayor vinculación con el pueblo y se exprese su participación de forma más efectiva en la gestión del poder popular.

Como ya se ha informado, una vez concluida la elaboración del Anteproyecto, será puesto a consideración de la Asamblea Nacional, previo al proceso de consulta popular que convertirá al pueblo en constituyente, para luego ser sometido a referendo.

