San Cristóbal y Nieves ratifica interés de impulsar vínculos con Cuba

La embajadora de San Cristóbal y Nieves en La Habana, Verna Mills, ratificó la voluntad de su país de estrechar los lazos de amistad con Cuba y ampliar la cooperación bilateral.

Durante una actividad en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, para conmemorar el XXXV aniversario de la proclamación de independencia de esa nación caribeña, Mills señaló que ambas naciones comparten intereses comunes en numerosos asuntos globales.

En ese sentido, destacó el interés por el desarrollo sostenible, el cambio climático y sus consecuencias, y la paz y la seguridad mundial.

La Habana y Basseterre iniciaron sus relaciones bilaterales el 10 de mayo de 1995 y, desde entonces, mantienen excelente nexos y cooperación en áreas como la salud, la economía, la educación y los deportes.

