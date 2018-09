Sabias propuestas al Proyecto de Constitución

Opinar, proponer, enriquecer el Proyecto de Constitución, fue la máxima de los trabajadores de la capitalina Agencia de Gestión de Pasajes de la Empresa Taxis Cuba, quienes realizaron su reunión de consulta del documento.

Desde el mismo Preámbulo comenzaron los criterios, cuando el Director de la entidad, Luis Guillén, propuso agregar al párrafo 19 el legado y enseñanzas de Fidel como pilar fundamental y garantía de nuestro orden político, económico y social.

Sobre el Título II Fundamentos Económicos, opinó Julio Luis Báez, quien retomó un planteamiento ya expuesto en varios encuentros, sobre la necesidad de considerar al trabajo como una obligación.

