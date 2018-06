Bajo revisión técnica constructiva puente sobre el río Zaza

Sancti Spíritus, Cuba. – Especialistas en la materia ejecutan la revisión técnica del puente sobre el río Zaza, cercano al poblado de Zaza del Medio, el cual colapsó el pasado 28 de mayo por las intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto.

Miguel Ángel Luna, director del Centro de Vialidad en la provincia de Sancti Spíritus, dijo que los buzos de la Empresa de Obras Marítimas del ministerio de la Construcción, constataron que a partir de 50 centímetros de profundidad es imposible la visibilidad.

Las actuales condiciones de período muy húmedo por las lluvias que acontecen con mucha regularidad, impiden ofrecer una fecha para comenzar las labores, a fin de restañar los daños en el viaducto.

En el cauce del río Zaza, también se afectaron, aunque en menor medida, otros dos puentes: uno situado en la carretera que conduce de Sancti Spíritus a la localidad de Yaguajay, y otro sobre la Autopista Nacional.

