Restablece ómnibus nacionales programación de viajes

Atendiendo al mejoramiento paulatino de las condiciones meteorológicas de Artemisa y Pinar del Rio, se restablecieron las salidas programadas por la Empresa Ómnibus Nacionales en sus horarios habituales entre La Habana y Pinar del Río, Sandino, Cortes, Viñales, Consolación, San Luis y San Juan.

El tránsito hacia San Diego, Guane, Santa Lucia, La Palma, Bahía Honda y Mantua, no serán restablecidos hasta tanto las condiciones lo permitan.

El puesto de dirección de la Empresa Ómnibus Nacionales se mantendrá en contacto con el Instituto de Meteorología e informará a la población el restablecimiento de los servicios.

Los pasajeros afectados con reservaciones comprendidas durante la suspensión, serán atendidos priorizadamente. A los que no deseen viajar, se les reintegrará el cien por ciento del valor del pasaje hasta 15 días después de la fecha de restablecimiento de los servicios.

