Resaltan en consejo del ALBA legado de Fidel y Chávez

El secretario permanente de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Anthony Liverpool, resaltó el legado de los líderes históricos cubano y venezolano, Fidel Castro y Hugo Chávez, en los principios integracionistas latinoamericanos.

En su intervención en el XVIII Consejo Político la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, Liverpool subrayó, además, la importancia del encuentro en las actuales circunstancias de la región.

Afirmó que la lucha por proteger la integración es sumamente necesaria para los pueblos, quienes, agregó, es imperativo que la defiendan así como los principios de la paz y la no injerencia.

Antigua y Barbuda reitera la solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe y que continuará trabajando con el ALBA en la defensa de la región y por garantizar que esta siga siendo una zona de paz, apuntó.

