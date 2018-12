Reeditarán en Villa Clara toma simbólica de poblados

Santa Clara, Cuba. – Pioneros destacados participarán en la toma simbólica de los pueblos de la antigua provincia de Las Villas que fueran liberados por tropas comandandas por el Che y otras fuerzas rebeldes.

Para el día 14 de diciembre se prevé una actividad político-cultural por el Aniversario 60 de la liberación de Báez y Falcón; mientras que similar celebración tendrá lugar el 21 en Zulueta.

En Villa Clara el acto central por el aniversario del Triunfo de la Revolución trascenderá el día 23 en Manicaragua, municipio ganador de la emulación por la efeméride, así como en Placetas.

El programa en esa provincia por las seis décadas del Triunfo de la Revolución, comprende el 24 la celebración de cenas en comunidades costeras; en tanto el 26 se reeditará la toma de Remedios y Caibarién, el 27 Santo Domingo y el 28 Santa Clara.

