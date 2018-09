Recuerdan a Vilma Espín en universidad de oriente

Por estos días la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, de Santiago de Cuba, realizan talleres, exposiciones de documentos, fotografías y bienes sobre la vida estudiantil y revolucionaria de Vilma Espín Guillois.

Víctor Hugo, director de Extensión Universitaria, explicó que celebrará mañana el Panel sobre la vida y obra de Vilma, más otras acciones con la participación de estudiantes y la comunidad.

Como una forma de perpetuar el legado de la heroína, la FEU organizó un festival deportivo recreativo y visitas a centros que mantienen su impronta como el Hogar de niños sin amparo familiar y el Memorial que lleva su nombre.

Otras acciones son el Taller científico investigativo sobre Vilma y la igualdad de género en Cuba, y sesiones de trabajo en la Escuela de preparación de dirigentes estudiantiles y juveniles del centro de Educación Superior santiaguero.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.