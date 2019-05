Recuerdan victoria contra el fascismo

El aniversario 74 de la victoria sobre el fascismo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, se recordó hoy en La Habana con una ceremonia militar en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético.

Durante el acto, el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Andrey Guskov, destacó la importancia del triunfo sobre las fuerzas nazis, pues con esa victoria se derrotaron los planes criminales de la dominación mundial.

Siempre vamos a estar orgullosos de que el pueblo soviético no tembló ante el enemigo duro, cuando algunos países prefirieron la deshonra de la capitulación, conciliación hipócrita o colaboración directa con los nazis, señaló Guskov.

Por su parte, el jefe de dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla, General de Brigada Enrique Naranjo, rememoró el papel desempeñado por los soviéticos y sus aliados, que impidieron el avance del fascismo.

