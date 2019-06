Por la descolonización de Puerto Rico

Es muy importante para el movimiento independentista el reconocimiento nuevamente por parte de Naciones Unidas de la condición colonial de Puerto Rico, afirmó el jefe de la misión boricua en La Habana, Edwin González.

A propuesta de Cuba y otros 6 países, este lunes el Comité de Descolonización de la ONU aprobó, por trigésima octava ocasión, una resolución que demanda a Estados Unidos promover la emancipación de la isla, aunque ese texto no es de obligatorio cumplimiento.

Todos los testimoniantes reconocieron el carácter colonial de Puerto Rico, una situación que Washington pretende encubrir bajo el status de Estado Libre Asociado.

