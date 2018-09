Partido en Granma insiste en dialogar con el pueblo

Como lo indica el Presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel, hay que oír al pueblo, mantenerlo informado y solucionar sus inquietudes o dar la respuesta que corresponda, afirmó en Bayamo Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma.

En declaraciones a la prensa, Hernández insistió en dialogar con el pueblo, priorizar la calidad de los servicios, lo que exige una alta responsabilidad institucional y que cada organismo logre que funcionen bien sus instalaciones.

No sólo es confort, imagen, aire acondicionado, ambientación, mobiliario, vajilla, sino es calidad humana, profesionalidad, es ética, compromiso con el pueblo, y en eso hay que ser implacable, significó el primer secretario del Partido en Granma.

Añadió que el territorio prioriza las campañas de frío de siembra de cultivos varios, arroz, la cosecha de café que acaba de iniciarse y el curso escolar.

