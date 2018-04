En el Parlamento está el criterio de toda la nación

El historiador y pedagogo Eduardo Torres Cuevas es uno de los 605 diputados electos en los comicios del 11 de marzo último, y que desde el próximo 19 de abril integrará la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba para su IX Legislatura, por un período de 5 años.

Para él, constituye un orgullo haber sido elegido en esa responsabilidad, y destaca la esencia democrática de nuestro sistema electoral, que nace desde la base.

Diputado por Santiago de Cuba, Torres Cuevas afirma que el carácter de electos popularmente conlleva a que lo expresado por los parlamentarios sea el criterio de toda la nación.

En ese sentido -enfatiza- es importante responder a las necesidades de quienes nos eligieron para seleccionar a aquellos que nos deben gobernar.

Desde los científicos hasta los campesinos, todo el pueblo estará representado en el Parlamento cubano, señala el historiador y pedagogo Eduardo Torres Cuevas.

Diputado por Santiago de Cuba, el también Director de la Biblioteca Nacional José Martí asevera que el nuestro es un sistema electoral apegado a la historia patria, que en primer lugar responde al proceso revolucionario.

Recuerda que anterior a 1959, imperaba la corrupción, la compra de votos, y era el dinero quien mediaba por uno u otro candidato.

Hoy, muy por el contrario -significa Torres Cuevas- tenemos un sistema electoral con la masiva participación del pueblo, y cada cubano atesora el sentimiento de lo que somos y la necesidad de defender lo que tenemos, como parte de una nacionalidad que se fraguó durante siglos.

