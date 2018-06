Nuevos primeros secretarios del Partido en Holguín y La Habana

La Habana, Cuba. – A solicitud del Buró Político, el Pleno del Comité Provincial del Partido en Holguín acordó liberar al compañero Luis Antonio Torres Iríbar del cargo de primer secretario, y en su lugar eligió a Ernesto Santiesteban Velázquez, el cual se ha desempeñado como miembro profesional del buró ejecutivo en dicho comité desde hace 7 años.

El compañero Santiesteban Velázquez es Licenciado en Educación y posee una amplia trayectoria como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido, ocupando en este último las responsabilidades de primer secretario de comité municipal, jefe del Departamento Ideológico y miembro profesional del buró ejecutivo en el comité provincial.

Los participantes en el pleno resaltaron la destacada labor de Torres Iríbar durante los 5 años al frente del comité provincial, período en el que se alcanzaron resultados favorables.

El Pleno del Comité Provincial del Partido en La Habana, a propuesta del Buró Político, acordó liberar a la compañera Lázara Mercedes López Acea del cargo de primera secretaria, y en su lugar eligió a Luis Antonio Torres Iríbar.

El compañero Torres Iríbar es Licenciado en Ciencias Sociales y posee una amplia experiencia como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas y en el Partido, ocupando en este último las responsabilidades de primer secretario en los comités provinciales de Guantánamo y Holguín.

Los participantes en el pleno reconocieron el destacado trabajo de Lázara Mercedes López durante los 9 años al frente del comité provincial. La compañera Lázara Mercedes será promovida como miembro del Secretariado del Comité Central del Partido.

Los plenos estuvieron presididos por el compañero José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido.

