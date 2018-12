Necesidad del ahorro y control de recursos energéticos

Lograr mejores resultados en el ahorro, control y uso de los portadores energéticos es el objetivo principal de los grupos de inspección de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía, ONURE, encargados de la supervisión de las entidades estatales.

En el balance de la oficina en Santiago de Cuba se resaltó que pese a los buenos resultados alcanzados en el año, es necesario seguir capacitando al personal del territorio, y proponer a empresas e instituciones nuevas medidas que incidan en el ahorro.

También se valoró la labor de pioneros y estudiantes a través de los círculos de interés, y el papel de maestros y profesores en la campaña nacional por el uso y control racional de los portadores energéticos.

Juan Carlos León, jurídico de la Oficina Central de la ONURE, al intervenir en en el balance, destacó la importancia del autocontrol en el sector estatal.

