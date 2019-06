Meliá mantiene su apuesta por Cuba

El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, aseguró que el grupo hotelero mantiene su apuesta en Cuba y confía en que la controversia con Washington tenga una resolución que respete el derecho internacional.

Puntualizó que a pesar de los desencuentros con la administración norteamericana, que han sido también parte de la historia de Cuba, estoy seguro que esta nueva controversia tendrá una resolución respetuosa bajo los principios del derecho internacional.

El presidente de Meliá Hotels International y fundador de la cadena hotelera en Cuba rememoró la historia en el país y ‘el profundo vínculo’ que une a la compañía con la isla

El jefe de la cadena mallorquina dijo que Cuba es un país único, inimitable, con unos activos extraordinarios por su naturaleza y sus playas, su cultura, su patrimonio y algo tan importante para el turismo como es la seguridad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.