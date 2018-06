Por los caminos del Banco Popular de Ahorro

Perfeccionar continuamente sus servicios y mantener una gestión eficiente en la atención a los clientes constituye premisa permanente del Banco Popular de Ahorro, institución que este año celebra su aniversario 35.

Para conocer sobre prioridades y proyecciones de la entidad, Radio Reloj dialogó con su Vicepresidenta, Bárbara Mirabal, quien informó que cuentan hoy con una red de 239 sucursales, 194 cajas de ahorro, y 23 centros de negocio.

Argumentó que a tono con la informatización de la sociedad, el Banco Popular de Ahorro avanza en ese sentido, y dispone de 230 cajeros automáticos, con una capacidad de dispensado superior al 90 por ciento.

Bárbara Mirabal explicó que en la ruta de la digitalización, trabajan además porque lleguen a la población diferentes vías para las gestiones de cobro y pago.

La Vicepresidenta del Banco Popular de Ahorro, Bárbara Mirabal, recordó que fue ese el primer banco creado por la Revolución, y desde ese momento el acompañamiento en las distintas misiones ha sido constante.

Ejemplificó con el otorgamiento de créditos para acciones constructivas en las viviendas, mediante los cuales más de medio millón de cubanos han sido beneficiados, así como la activa participación de la entidad en el financiamiento a empresas y nuevas formas de gestión.

A sus 35 años -señaló Bárbara Mirabal- el Banco Popular de Ahorro enfrenta el reto de ofrecer un servicio de excelencia, afectado en ocasiones por la alta demanda que sobrepasa aún las capacidades de la institución.

Destacó que la capacitación del personal es tarea permanente, para que esta se revierta en mejor atención al público, y por ende, en aporte a la economía y la sociedad en su conjunto.

