A Lima orgullosos de nuestra cubanía e identidad

La Habana, Cuba.- Fidel Vascós González, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, dijo a Radio Reloj que en la Cumbre de las Américas, la cual se desarrollará en Lima, Perú, nuestra cubanía brillará con luz propia y originalidad.

El Doctor en Ciencias, quien participará en el foro hemisférico de la Sociedad Civil, agregó que hoy es más necesario que nunca la integración de todas las naciones del sur, como única vía para salir adelante.

A la Cumbre de las Américas llevamos nuestros logros y conquistas, señaló Vascós González y, sobre todo, el legado de nuestro Comandante en Jefe, quien nos guió por un camino de vergüenza y dignidad.

En Perú, puntualizó, respaldaremos al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su proyecto social; así como también ofreceremos solidaridad y respeto hacia nuestro hermano, el brasileño Luis Inacio Lula da Silva.

