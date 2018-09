La Habana, anfitriona del evento turístico de reuniones

La Habana, Cuba. – Este miércoles será inaugurado oficialmente en el hotel Meliá Cohiba de La Habana, la vigésimo segunda edición de MITM Américas, feria dirigida a la incursión y posicionamiento de muchos países en el sector turístico de reuniones.

Empresas corporativas, agencias, turoperadores y organizadores de congresos, ferias y viajes de incentivos hallan así destinos para sus eventos, con compradores y expositores previamente admitidos por su alto potencial de negocios.

Por tercera ocasión Cuba ha sido escogida como sede de un evento de este tipo, y se consolida como un destino propicio para realizar convenciones, congresos y viajes de incentivo con el complemento de su cultura, reconocen los organizadores.

En el contexto de MITM Américas sesionará el 1er. Congreso de ACTUAL, Agrupación para la Cultura y el Turismo de América Latina, con participantes de más de treinta países.

