Jóvenes periodistas debaten sobre gestión de medios (+Video)

La segunda jornada del III Encuentro Nacional de jóvenes periodistas comenzó con un ejercicio práctico donde los participantes a través de reportes reflejaron las características más importantes de sus territorios.

La Agencia Cubana de Noticias recoge en su canal de Youtube la impresiones de uno de los participantes:



Jóvenes periodistas, estudiantes, miembros de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, y otros profesionales del sector protagonizaron este lunes una peregrinación hasta la tumba de Juan Gualberto Gómez, en la capitalina Necrópolis de Colón, homenaje que dio inicio a la Jornada por el Día de la Prensa Cubana.

Mercedes Ibarra, biznieta del periodista y patriota, resaltó el papel de las nuevas generaciones de cubanos en la continuidad de la Revolución.

En la jornada también quedó inaugurado el III Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas, que, según dijo el presidente del Comité Organizador, Yuniel Labacena, es otro punto de partida para venideros empeños a favor de las buenas prácticas.

Los participantes recibieron una actualización del proceso de informatización de la sociedad y hoy conocerán sobre la política subversiva contra Cuba y dialogarán con miembros del Buró Nacional de la UJC.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.