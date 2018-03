Jóvenes entregados a la tierra (+Fotos)

Güira de Melena, Cuba.- La clausura del primer taller de jóvenes usufructuarios, que sesiona en Güira de Melena, se realizó este lunes en el teatro del Ministerio de la Agricultura, (MINAGRI), y contó con la presencia del Ministro del ramo, Gustavo Rodríguez, y todo su equipo de dirección.

Protagonizaron el evento 45 jóvenes integrados al proyecto Agrojoven y tenentes de tierras en usufructos a través de la Resolución 49, dirigida a los licenciados del Servicio Militar.

El director del Centro de Capacitación y Superación del MINAGRI, Alcides López, explicó que la realización del taller forma parte de las actividades en saludo al aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y la Organización de Pioneros José Martí.

Afirmó que los asistentes al evento recorrieron fincas de referencia de Güira de Melena, que les permitió intercambiar con productores que resaltan por sus buenas prácticas.

Aunque existen muchos problemas por resolver, los jóvenes tenentes de tierras coincidieron en que es necesario mantener un empeño y contribuir a la producción de alimentos, que tanto necesita nuestro país.

El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, los felicitó por haber dado el paso revolucionario de asumir esa gran responsabilidad y los exhortó a no dejarse amedrentar por las dificultades, pues de la tierra en Cuba SÍ se puede vivir.

En toda la nación caribeña son 713 jóvenes que han decidido adquirir tierras en usufructo para dedicarse al trabajo del campo; garantizar su permanencia y buen desempeño es misión de todos los factores de la Agricultura.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.