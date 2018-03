Interjet incrementa vuelos al balneario de Varadero

Varadero, Cuba. – Desde 2016, la aerolínea mexicana Interjet incrementó su frecuencia de vuelos regulares desde México hacia el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, en Matanzas, muy cercano al conocido balneario de Varadero.

La ruta cuenta con una flota de aviones de última generación y los mismos estándares de calidad-confort que distinguen a la compañía latinoamericana, con cuatri operaciones semanales.

Interjet incrementó paulatinamente las ventas de boletos por Varadero para contribuir al flujo de pasajeros entre ambos países, con indisolubles lazos de cercanía geográfica y de amistad.

A fin de posibilitar el acceso a sus ofertas no solo para clientes foráneos, sino también para aquellos ciudadanos que requieran trasladarse de un lugar a otro, la compañía apuesta por el destino Cuba.

