Homenaje para quienes consagraron sus vidas a la Patria

Santiago de Cuba. – Este 10 de octubre, cuando se cumplieron 150 años del inicio de nuestras guerras independistas, se rindió homenaje a Céspedes, Mariana Grajales, Martí y Fidel, en el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz Canel, de los Consejos de Estado y de Ministros, y del pueblo cubano fueron colocadas ante la cripta del Héroe Nacional.

De igual forma, a nombre de nuestro pueblo, fueron depositadas flores ante las tumbas de Cèspedes, Fidel, y Mariana Grajales en el altar sagrado de la Patria.

En el acto politico y ceremonia militar, presidido por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidenta del Consejo de Estado, Beatriz Johnson, la historiadora Aida Morales resaltó la entrega de quienes consagraron sus vidas a la libertad de la Patria.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.