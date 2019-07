Homenaje a las moncadistas Melba y Haydeé

Santiago de Cuba. – Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada este domingo a las Heroínas del Moncada, Melba Hernández y Haydeé Santamaría en el Panteón de los Mártires del 26 de Julio en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Combatientes, federadas y dirigentes del Partido y Gobierno en el territorio rememoraron este 28 de julio, fecha que hace coincidir, el aniversario 98 del natalicio de Melba y el 39 de la desaparición física de Haydeé.

Frente a los nichos del panteón, se rindió tributo de recordación a las únicas mujeres de la Generación del Centenario participantes en la gesta del Moncada y que sufrieron prisión por ese hecho.

Haydeé Santamaría y Melba Hernández, indicado por Fidel, imprimieron y distribuyeron el alegato La Historia Me Absolverá y ocuparon importantes responsabilidades después del triunfo revolucionario.

