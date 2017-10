Garantizan producción de muebles para centros del turismo

Camagüey, Cuba. – Para garantizar el inicio de la temporada alta del turismo en noviembre, la unidad Muebles del Hogar, en la ciudad de Camagüey, revitaliza el mobiliario de hoteles impactados por el huracán Irma, ubicados en Jardines del Rey.

Villa Cojímar, en Cayo Guillermo, así como el Blau Colonial e Iberostar Mojito, en Cayo Coco, son instalaciones para las cuales se destinan más de 2 mil piezas de diversos mobiliarios, fabricadas o reparadas.

Esa tarea es un gran empeño para Muebles del Hogar, en Camagüey, con un alto nivel de producción en un intervalo pequeño y con un solo destino, por lo cual se labora hasta altas horas de la noche.

La tarea comprende el esfuerzo de más de carpinteros ebanistas, quienes laboran desde este mes y hasta principios de noviembre en tareas de acondicionamiento del mobiliario de las citadas instalaciones, enclavadas en los Jardines del Rey.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.