Feria agropecuaria de invierno en Las Tunas

En el Parque 26 de julio de Las Tunas se inauguró en la noche de este martes la Feria agropecuaria de invierno 2018, dedicada a la reproducción, y con variadas opciones recreativas.

El subdelegado de Ganadería, Jorge Luis Echavarría, dijo que tuneros y visitantes podrán apreciar opciones de rodeo como monta de toros, enlace de terneros, ordeño de vacas y juzgamiento de animales, además del disfrute de actividades culturales y ofertas gastronómicas.

Hasta el domingo se exhibirán los principales avances de la provincia en la rama agropecuaria, ejemplares de animales, tecnologías y líneas de medicamentos, en tanto habrá demostraciones de inseminación.

Asimismo, durante la Feria agropecuaria tunera se presentarán productos y servicios de empresas, y se ofrecerán conferencias sobre reproducción animal, elaboración de pienso, nutrición y fertilidad.

