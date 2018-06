Exhortan a perfeccionar el trabajo de rehabilitación en Cuenca del Cauto

Bayamo, Cuba. – El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente del Consejo de Estado, llamó en Bayamo a seguir perfeccionando el programa de rehabilitación de la Cuenca del Cauto que incluye territorios de Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas y Holguín.

Dijo que las acciones positivas que se acometen en esa área deben servir de experiencias para el resto del país, y enfatizó en sistematizar el control y el rigor sobre las inversiones previstas.

Ramiro Valdés felicitó a todos los que laboran en el programa de protección y rehabilitación de la mayor Cuenca hidrográfica de Cuba, presentes en la rendición cuenta de ese programa en Granma, y exhortó a perfeccionar el trabajo.

La presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman, orientó potenciar la reforestación, el tratamiento de residuales y la protección de los suelos en la Cuenca del Cauto.

