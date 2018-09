ETECSA realizará otra prueba de Internet a través de móviles

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) realizará otra prueba de acceso a Internet a través de datos móviles desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de septiembre, informó la Dirección de Comunicación Institucional de la entidad.

Podrán participar los clientes prepago cuyos celulares soporten la navegación por Internet, tengan configurado el APN Nauta y activados los datos móviles en sus teléfonos.

A partir del sábado todos los servicios móviles tendrán habilitado un paquete de 50 MB, sin costo, y los usuarios no tendrán que gestionar su adquisición.

Una vez consumido ese volumen se podrá adquirir gratuitamente un segundo paquete de prueba – con otros 50 MB adicionales- por cualquiera de las dos vías existentes para ello: desde el portal MiCubacel (https://mi.cubacel.net), previo registro, o marcando *133*1*3#.

ETECSA alerta a aquellos clientes que tienen activa una Bolsa Nauta y hagan uso del correo nauta desde su celular durante la prueba, que se le continuará descontando del monto de dicha Bolsa.

Igualmente, se recomienda a los usuarios desactivar la opción de tarifa por consumo para evitar que al agotarse el paquete de prueba se le afecte el saldo.

Para mayor facilidad, durante la práctica los usuarios podrán consultar el estado del consumo del paquete gratuito en el portal MiCubacel o marcando *222*328#.

Durante el plazo previsto para la prueba esta podrá detenerse parcial o totalmente, según el comportamiento de la red y los ajustes de parámetros técnicos que se estarán evaluando.

Para más información los usuarios pueden llamar al 118 o al 5264 2266.

Algunas recomendaciones para el mejor disfrute de los datos móviles y un mejor aprovechamiento del paquete de prueba:

