Este domingo Asamblea IX Congreso de los CDR en La Habana

La Asamblea Provincial IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolucion tendrá lugar en La Habana este domingo, previo al trascendental evento de la mayor organización de masas del país

A la asamblea asisten 250 delegados, quienes debatirán de cómo encausar el funcionamiento de la organización atemperado a los escenarios actuales e inspirados en el legado de su fundador, el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Vladimir Sauri,Coordinador Provincial de los CDR en la capital, dijo que con la celebración de la Asamblea este domingo concluye la sexta etapa del proceso orgánico previo al congreso cederista, celebrado en los QUINCE municipios habaneros.

Este domingo también se dará a conocer la nueva Dirección Provincial de los CDR en La Habana y la delegación al Congreso, previsto para septiembre venidero en el Palacio de Convenciones.

