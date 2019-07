Estados Unidos, sin razones para agredirnos

La Habana, Cuba. – Tras dos años de mucha especulación y poca información y cooperación, sigue sin aparecer una sola razón que sustente el cierre de los servicios consulares, la expulsión de los diplomáticos cubanos en Washington, las alertas engañosas de viajes y todas las medidas injustas contra Cuba, subrayó Johana Tablada.

La subdirectora para Estados Unidos de la cancillería cubana demandó de Washington poner fin a la manipulación y utilización de los alegados problemas de salud de sus diplomáticos en La Habana para imponer medidas cada vez más leoninas contra nuestro pueblo.

La diplomática señaló que la única evidencia es que Cuba es un país seguro para los diplomáticos estadounidenses y de cualquier país, como lo es para los cubanos y los millones de viajeros de todas partes que nos visitan.

No ha habido ataques ni acto deliberado contra sus diplomáticos en Cuba, reiteró Tablada en referencia a los alegatos de Washington.

Científicos cubanos rechazaron los alegatos de un nuevo estudio de la Universidad de Pennsylvania que compara imágenes cerebrales de diplomáticos estadounidenses quienes reportaron afectaciones de salud cuando estaban acreditados en La Habana.

El artículo no permite llegar a conclusiones claras y no demuestra lo que se planteaba en un texto anterior de que se había producido daño cerebral en un grupo de diplomáticos norteamericanos, señaló el Doctor Mitchael Valdés, director del Centro de Neurociencias de Cuba.

El reconocido especialista subrayó que no se niega que puedan existir individuos enfermos, pero reclamó avanzar hacia explicaciones coherentes desde el punto de vista científico.

La única forma de esclarecer el estado de salud de los afectados es mediante la discusión científica transparente y los intercambios de información diáfanos y desprejuiciados, subrayó Valdés.

