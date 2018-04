El espíritu de Cuba atrae tanto como sus playas

Antony Stokes lleva año y medio al frente de la sede diplomática del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Cuba. Las relaciones bilaterales son buenas, y viven un momento lleno de posibilidades para su profundización. Me alegra mucho estar aquí ahora , declara a Radio Reloj.

Su país es el invitado de honor a la Feria Internacional de Turismo FITCUBA que se realizará del 2 al 5 de mayo en la cayería norte de Villa Clara. Es uno de los sitios más bellos que he visitado, con unas playas sencillamente increíbles , nos comenta el embajador y recuerda que el año pasado viajaron a la Isla 200 mil turistas británicos.

Cuba es un país muy seguro y atractivo, por las bondades de su clima, su naturaleza, pero ofrece mucho más: el espíritu de su gente, su cultura tan poderosa. Cuando un turista sale de Londres, Birmingham, Newcastle, Edimburgo, Belfast o Cardiff busca algo único. Y eso puede encontrarlo en Cuba, célebre por su música, su baile, la energía del pueblo. Por eso hay cada vez más británicos interesados en visitarla”, asegura Antony Stokes.

Considera que nuestro país debe ampliar sus potencialidades en otras modalidades del turismo más allá de su producto estrella de sol y playa. Reconoce la trayectoria interesante en materia medioambiental lograda por la Isla, y opina que pueden resultar muy atrayentes las opciones del turismo ecológico o de naturaleza, al igual que el propio turismo cultural tiene ante sí muchas vías por explorar.

El embajador del Reino Unido conoce de los planes de desarrollo de la industria turística de Cuba, con un alto nivel en las infraestructuras e instalaciones, y acota que ya hay empresas británicas muy calificadas participando en varios proyectos, con expectativas de seguir ampliando esa presencia.

Cuba y el Reino Unido han sentado una buena base para construir relaciones más fuertes, estrechas y profundas. Hay condiciones en varios campos , afirma Antony Stokes y cita los servicios financieros y bancarios, una actividad en la que la City of London, centro financiero del Reino Unido tiene reconocida experiencia.

También pone de ejemplo la cooperación en materia de energía a partir de fuentes tradicionales o alternativas. En este último caso menciona al contrato de financiamiento suscrito por la compañía británica Havana Energy Ltd. para la construcción y puesta en marcha en el central Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, de la primera planta de generación eléctrica a partir de biomasa del bagazo de la caña de azúcar y del marabú. La planta tendrá una capacidad generadora de 62 megawatts y la intención es reproducir el mismo modelo en otras provincias, precisa el embajador.

La educación -dice- es otro de los campos importantes . Parte de las mejores universidades del mundo son británicas, y podemos estrechar aún más los vínculos entre esas instituciones académicas y las cubanas. La estrategia de que cada egresado universitario cubano domine el idioma inglés es clara y bien organizada, y estamos en condiciones de apoyar ese empeño con el entrenamiento de profesores con programas modernos de enseñanza, porque realmente es muy importante para el desarrollo socioeconómico del país.

El embajador Antony Stokes está convencido de que en el ámbito de la biotecnología y la biofarmacéutica hay también un terreno muy promisorio para la cooperación. Cuba tiene una sólida reputación mundial en el desarrollo de productos de ese tipo, y podría incentivarse más su relación con empresas británicas reconocidas por los resultados de sus investigaciones.

Creo que si avanzamos en estos campos, si nos enfocamos en ellos, estaríamos estrechando considerablemente los vínculos bilaterales en beneficio mutuo. Cuba quiere crecer, y estamos listos para trabajar de conjunto.

Podemos trabajar juntos como islas creativas y dinámicas , subraya el diplomático después de anunciar para octubre otra Semana de la Cultura Británica.

