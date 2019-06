Documento manipulador

La cancillería cubana califica al Informe estadounidense sobre la Trata de Personas como unilateral, sin legitimidad ni reconocimiento internacional alguno, y con un objetivo netamente político y manipulador, como arma de presión contra otros Estados y sin respeto a los esfuerzos internacionales por combatir la trata de personas.

La declaración del MINREX refiere que el documento desconoce deliberadamente el trabajo ejemplar e integral de Cuba y su política de tolerancia cero ante ese flagelo

Además, oculta el resultado de los intercambios que durante cinco años consecutivos se celebraron entre ambos países para compartir información y cooperar en esos temas.

El informe -apunta el MINREX- ignora el hecho de que el acceso gratuito a los servicios de salud, a la educación, la cultura y el deporte, reduce la vulnerabilidad de Cuba y fortalece su capacidad para incrementar la cooperación internacional en esa esfera.

La declaración del MINREX expresa que el uso de las calumnias y las campañas difamatorias contra Cuba cumple el propósito de justificar la pronunciada hostilidad del gobierno de los Estados Unidos.

Añade que son pretextos también para las crecientes medidas unilaterales de bloqueo y coerción económica, limitar los flujos financieros, los suministros, dañar los procesos productivos y los servicios sociales, como parte de la incesante guerra económica de los últimos 60 años.

Los Estados Unidos son uno de los países con mayores problemas de trata de niños, niñas y mujeres, asegura la declaración del MINREX, y subraya que sus autoridades han reconocido que no pueden determinar siquiera la estadística real de ese flagelo.



Es conocido -señala el texto- que el 85% de los procesos legales que se entablan por ese motivo en los Estados Unidos se corresponden a casos de explotación sexual.

El informe estadounidense sobre la Trata de Personas arremete también contra la cooperación médica internacional de Cuba y la cooperación Sur-Sur que practican los países en desarrollo, de la cual Cuba forma parte.

Refiere la cancillería de la Isla en su declaración que ese esfuerzo en el que han participado cientos de miles de profesionales cubanos durante casi seis décadas, ha tenido el mérito de salvar o contribuir a salvar la vida de millones de personas.



Cuba mantendrá su política de Tolerancia Cero ante cualquier modalidad de trata de personas como lo demuestran los 21 casos juzgados por delitos de esa índole entre mayo de 2019 y mayo del pasado año.

El MINREX subraya que el flagelo internacional de la trata de personas es, ante todo, resultado fundamentalmente de las reglas de juego del capitalismo, que conciben al ser humano como una mercancía.

