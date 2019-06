Directora de la UNESCO recibe al historiador de La Habana

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recibió al Historiador de La Habana, Eusebio Leal, en ocasión de su visita a París, en el marco de la celebración del aniversario 500 de la fundación de la capital cubana.

Durante el amistoso encuentro, la cultura y el patrimonio centraron la agenda de los temas conversados, contexto en el que Leal abordó la obra de la restauración del Centro Histórico de La Habana, declarado sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El historiador agradeció el apoyo moral y cívico de la Unesco a los esfuerzos que el país realiza en el ámbito de la protección y conservación del patrimonio nacional.

Al respecto, mencionó proyectos como la restauración del palacio del Segundo Cabo y la construcción del Centro del Adolescente, este último descrito como una fábrica de arte, cine, radio y televisión, que alimenta el espíritu y la cultura de los jóvenes.

