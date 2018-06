Dignatario indio rinde honores a Martí

El Presidente de la República de la India, Excelentísimo Señor Ram Nath Kovind, rindió honores a nuestro Héroe Nacional, José Martí, como parte de la agenda de su visita oficial a la Isla.

El dignatario colocó flores al Apóstol de la Independencia cubana, en la base del Monumento a su figura, ubicado en la capitalina Plaza de la Revolución que lleva su nombre.

Al llegar a Santiago de Cuba este jueves, el presidente indio rindió tributo al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, y seguidamente depositó flores en el Mausoleo a Martí y en las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales.

En el libro de visitantes, destacó el papel de Fidel en el Movimiento de Países No Alineados, y encomió los lazos de amistad que lo unieron siempre a su nación.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.